دراسة: الاعتناء بالقلب يحافظ على سلامة العين والبصر

ربط باحثون أمريكيون صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين مع احتمالات أقل للإصابة بأمراض العين.

بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا الأمر يشمل اعتلال الشبكية السكري ، وهي حالة ناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تضر بشبكية العين التي يمكن أن تؤدي إلى العمى وإعتام عدسة العين ، عندما تتطور العدسة إلى بقع ضبابية.

قال مؤلف الدراسة ديوك أبياه في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس التقنية في الولايات المتحدة ، إن الدراسات السابقة قد لاحظت وجود ارتباطات بين أمراض العيون وعوامل نمط الحياة الفردية مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

واضاف أنه من المعروف أن هذه المقاييس الخاصة بصحة القلب والأوعية الدموية المثالية لا تعمل بمفردها وقد تتفاعل بشكل إضافي لتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وأوضح قائلا "مع ذلك ، قبل إجراء بحثنا، لم تقم أي دراسات أخرى بتقييم شامل لارتباط جميع مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية المثالية بأمراض العين".

وأشار القائم على البحث أن الأسباب الرئيسية لضعف البصر أو العمى هي اعتلال الشبكية السكري ، وإعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والزرق.