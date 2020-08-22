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رياضة

بعد تدخل مسئولي الزمالك.. محمود عبدالعزيز في استاد القاهرة لمؤازرة الأبيض

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في استاد القاهرة؛ من أجل مؤازرة الفريق الأبيض في لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر له في التاسعة من مساء اليوم، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأمن يرفض في بداية الأمر دخول اللاعب لملعب المباراة، خاصة وأن أسمه غير موجود بقائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

وتدخل مسؤولو الزمالك وتم السماح للاعب بدخول الاستاد لحضور اللقاء.

 جدير بالذكر أن محمود عبد العزيز يغيب عن الفريق للإصابة وخضوعه لعملية الرباط الصليبي.
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