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فن

المونتير أحمد حافظ يفوز بجائزة أحسن مونتاج من جوائز السينما العربية ACA عن فيلم الفيل الأزرق 2

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:35 م
جوائز السينما العربية
جوائز السينما العربية ACA
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سعيد فراج - محمد نحلة
فاز المونتير أحمد حافظ بجائزة أحسن مونتاج في حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA بنسختها الخامسة، عن فيلم الفيل الأزرق 2 من إنتاج شركة سينرجي فيلمز. والتي أعلنتها مؤسسة ديرجيست للطباعة والنشر والتوزيع عن الأفلام التي تم عرضها خلال 2019.

وتعد الجائزة هي خامس جائزة يتلقاها حافظ من جوائز السينما العربية ACA، بعد فوزه منها بـ 4 جوائز أفضل مونتاج عن أفلام سكر مُر عام 2015، هيبتا: المحاضرة الأخيرة عام 2016، الأصليين عام 2017، وعن فيلم تراب الماس عام 2018. 

كما تعد الجائزة هي ثالث جوائزه عن فيلم الفيل الأزرق 2، بعد فوزه بجائزتيّ أفضل مونتاج من جمعية الفيلم للسينما المصرية، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. 

النسخة الخامسة من جوائز السينما العربية ACA تختص بالأفلام التي تم عرضها خلال عام 2019، وتُمنح جوائز السينما العربية في 20 فئة عبر تصويت أعضاء أكاديمية احتفالية جوائز السينما العربية من العاملين بصناعة السينما، على غرار حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم السينما، وهي من تنظيم مؤسسة دير جيست.

أحمد حافظ مونتير مصري صاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال والجوائز، تضم قائمة أعماله أكثر من 30 فيلم روائي طويل ومسلسل. سيُعرض له قريبًا المسلسل المنتظر "ما وراء الطبيعة" على شبكة نتفليكس بأول إنتاجاتها الأصلية في مصر.

كما عُرض له مؤخرًا مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد.نت الأصلية، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

 ويعمل حافظ على مونتاج فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز، ومونتاج فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، والنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز. كما يعمل على مونتاج فيلم أميرة، من تأليف وإخراج محمد دياب.
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