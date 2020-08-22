تجنب فحوصات السرطان في هذه السن .. 5 أطعمة تكافح المرض.. واعرف نصائح جامعة هارفارد

- كوارث .. تجنب فحوصات السرطان في هذه السن

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قد يخضع كبار السن لفحوصات

بعد العمر الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية وفقا لموقع healthline.

وأشار باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن أكثر من 45 في المائة من كبار السن في الولايات المتحدة، خضعوا لفحص

القولون والمستقيم أو عنق الرحم أو الثدي بعد العمر الموصى به

،

وهو 75 لسرطان القولون والمستقيم ، و 65 لسرطان عنق الرحم ، و 74 لسرطان الثدي.

واذا افترضنا أن الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين لديهم متوسط ​​عمر متوقع أقل سيكونون أقل احتمالية للإبلاغ عن تلقي

مؤخرًا ، لكننا لم نشهد دليلًا قويًا على ذلك.

وقالت جينيفر موس ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في شؤون الأسرة طب المجتمع وعلوم الصحة العامة في ولاية بنسلفانيا ومؤلف الدراسة في بيان صحفي إنه من الموضح لنا هذا النمط أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص يخضعون للفحص بعد نقطة حيث من المحتمل ألا يوفر الفحص أي فائدة وقد يتسبب في ضرر.

وأضاف موس أن هناك سببين يدفعان الناس إلى التوقف عن

عندما يتجاوز عمرهم سن الفحص الموصى وعندما يكون متوسط ​​العمر المتوقع منخفضًا للغاية.



كما هو الحال مع أي إجراء سريري هناك مخاطر من اختبارات فحص السرطان وهذه المخاطر أعلى بالنسبة للأشخاص الذين تقدموا في السن أو الذين لديهم متوسط ​​عمر متوقع منخفض .

استخدم موس وزملاؤه بيانات من نظام مراقبة عوامل المخاطر السلوكية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والذي يجمع معلومات حول السلوكيات الصحية ، مثل فحص السرطان.

حلل الباحثون بيانات أكثر من 20 ألف رجل و 34 ألف امرأة خضعوا للفحص للكشف عن سرطان القولون والمستقيم ، بالإضافة إلى أكثر من 82 ألف امرأة لسرطان عنق الرحم وأكثر من 38 ألف امرأة لسرطان الثدي.

ووجدوا أن 59 في المائة من الرجال و 56 في المائة من النساء خضعوا للفحص الزائد لسرطان القولون والمستقيم بالإضافة إلى ذلك ، خضع 45 في المائة من النساء لفحص زائد لسرطان عنق الرحم و 73 في المائة من النساء خضعن لفحص زائد لسرطان الثدي.









يعتقد العلماء في كلية هارفارد للصحة العامة أنه يمكن منع ما يصل إلى 75% من وفيات السرطان الأمريكية باتباع بعض النصائح والقواعد الطبية البسيطة . وحدد علماء الجماعة أهم 10 نصائح تساعد فى الوقاية من السرطان ، و هي: أهم

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- تجنب التبغ أو التدخين بجميع أشكاله ، بما في ذلك التعرض للتدخين السلبي.

تناول الطعام بشكل صحيح: قلل من استهلاك للدهون المشبعة واللحوم الحمراء ، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البروستاتا، اكثر من استهلاك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: تم ربط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون ،يبدو أن التمرين يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي وربما سرطان الجهاز التناسلي، تساعد التمارين الرياضية في حمايتك حتى لو لم تفقد الوزن.

حافظ على رشاقتك: تزيد السمنة من خطر الإصابة بأشكال عديدة من السرطان. عدد السعرات الحرارية إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فتناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد مع التمرين.

يفضل الابتعاد عن الكحول لانه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم والحنجرة (صندوق الصوت) والمريء (أنبوب الطعام) والكبد والقولون ؛ كما أنه يزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي. يزيد التدخين من خطر الإصابة بالعديد من الأورام الخبيثة التي يسببها الكحول.

تجنب التعرض للإشعاع غير الضروري . احصل على دراسات التصوير الطبي فقط عند الحاجة إليها. افحص منزلك بحثًا عن الرادون السكني الذى يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، احمِ نفسك من الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس التى تزيد من خطر الإصابة بالأورام الميلانينية وسرطانات الجلد الأخرى. لكن لا تقلق بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي من خطوط الطاقة عالية الجهد أو إشعاع الترددات الراديوية من الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة. لا تسبب السرطان.

تجنب التعرض للسموم الصناعية والبيئية مثل ألياف الأسبستوس ، والبنزين ، والأمينات العطرية ، وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).

تجنب الالتهابات التي تساهم في الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك فيروسات التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري، و ينتقل الكثير عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الإبر الملوثة.

اجعل النوم الجيد أولوية: من المسلم به أن الأدلة التي تربط النوم بالسرطان ليست قوية. لكن قلة النوم وعدم كفاية الزيادات ترتبط بزيادة الوزن ، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.

احصل على ما يكفي من فيتامين د ، يوصي العديد من الخبراء الآن بـ 800 إلى 1000 وحدة دولية يوميًا ، وهو هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه دون تناول مكمل غذائي،و تشير الدلائل إلى أن فيتامين د قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان القولون والأورام الخبيثة الأخرى. لكن لا تعتمد على المكملات الأخرى.



