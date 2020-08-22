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فن

أحمد سعد يوجه رسالة رومانسية لخطيبته علياء بسيونى.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:09 م
أحمد سعد وخطيبته
أحمد سعد وخطيبته
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أحمد إبراهيم
وجه الفنان احمد سعد رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام  الى خطيبته علياء بسيونى. 

وقال سعد : "أشعر دائمًا بالاعتزاز اتجاهك.. ‏ملأت قلبى بالفرح والحب، ولا يمكنني أن أشكرك بما يكفى على كل ما ‏فعلتيه لتجلبى لى السعادة الحقيقية.. أنت أعظم هدية يمكن أن أحصل ‏عليها.. أحبك".‏

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وأعلن الفنان أحمد سعد  خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ .. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي ايه ....؟. 

ونشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني.

وظهر أحمد سعد في الصورة الأولى، وهو بجوار خطيبته علياء بسيوني، وفتاة أخرى لم يكشف عن هويتها، في الوقت الذي ظهرت فيه في فيديو لا يتعدى بضع ثوان، وهو يلهو معها بـ «المرجيحة» على الشاطئ. 

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري. 

تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه. 
أحمد سعد يوجه رسالة رومانسية لخطيبته علياء بسيونى.. شاهد
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