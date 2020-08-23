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أخبار البلد

على متنهم 3 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية على مدار اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:32 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد ، 31 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 3000 راكب. 

وتسير مصر للطيران، رحلاتها إلى وجهات: "امستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، دبي، أبوظبي،"، بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي، حيث تسير رحلتين إلى هناك.

وتسير مصر للطيران، أيضا ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلي طابا و 6 رحلات شحن جوى. 

وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .

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