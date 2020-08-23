في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة كورونا .. أمين عام منظمة السياحة العالمية في مصر

بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصل الي القاهرة زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.





استقبله بميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والآثار حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والاجراءات الإحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولى وذلك بعد إستئناف مصر للحركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.





وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة الي زيارة عدد من المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية بمصر.





ومن الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وإستئناف السفر والطيران في إسبانيا.





وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام علي الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، ولازالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي منها إستئناف السياحة الخارجية، بالاضافة الي المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.



