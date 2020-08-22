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رياضة

طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف  محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للقلعة البيضاء خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت.

وقال محمد أسامة في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "هناك اشتباه في وجود كسر بعظمة الترقوة".

وأضاف طبيب الفريق : "سيتم عمل أشعة للاعب من أجل التعرف على حجم الإصابة".

تقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة

 

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

 

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

 

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث

 

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول 




وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء القمة 120، الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري العام.
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