طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للقلعة البيضاء خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت.
وقال محمد أسامة في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "هناك اشتباه في وجود كسر بعظمة الترقوة".
وأضاف طبيب الفريق : "سيتم عمل أشعة للاعب من أجل التعرف على حجم الإصابة".
تقدم الزمالك فى الشوط
الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة
وجاء هدف التعادل
للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية
الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .
وجاء الهدف الثانى
للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره
ولعبها مباشرة بيسراه .
وفى الدقيقة الرابعة
من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث
بهذه النتيجة رفع
الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز
الاول
وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء القمة 120، الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري العام.