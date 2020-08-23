رشوان توفيق: لا أحب في حياتي سوى التمثيل.. وعادل إمام موهوب من يومه

قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه أصبح فى هذا السن يكلم الله كثيرا، موضحا "مش عارف أحصي نعمه عليا، أصبحت أصحى من النوم أشكره على كل لحظة".





وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN" أنه لم يحب فى حياته سوى التمثيل، وكان من أوائل من افتتحوا الدراما فى التليفزيون، واستطرد: "التمثيل زمان مكنش بالوسامة، لكن بالموهبة، ولكن لا بد من رؤية الممثل على المسرح أولا، والتثميل زمان مكنش فيه فلوس زي الكورة".





وأوضح الفنان الكبير رشوان توفيق، أن عادل إمام موهوب من يومه وكان يمثل الدراما مثلما يمثل الكوميديا، موضحا: "أول عمل قدمه عادل إمام كان مشهد من جملة واحدة فى مسرحية "ثورة قرية" مع المخرج حسين كمال، وخلالها ظل الجمهور يضحك لمدة 10 دقائق من أداء عادل الكوميدى، وحينها "لقطه" الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى وضمه لفرقته مع الفنان الراحل فؤاد المهندس".





وأتم الفنان الكبير رشوان توفيق، انصح النجوم الشباب بالاجتهاد وقراءة النص بصوت عالى والاجتهاد فى المنزل، موضحا أنه يتابع ياسر جلال، وأنه شعر ببزوغ نجمه.