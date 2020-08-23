AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رشوان توفيق: لا أحب في حياتي سوى التمثيل.. وعادل إمام موهوب من يومه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:00 ص
رشوان توفيق
رشوان توفيق
Advertisements
أحمد إبراهيم
قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه أصبح فى هذا السن يكلم الله كثيرا، موضحا "مش عارف أحصي نعمه عليا، أصبحت أصحى من النوم أشكره على كل لحظة".

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN" أنه لم يحب فى حياته سوى التمثيل، وكان من أوائل من افتتحوا الدراما فى التليفزيون، واستطرد: "التمثيل زمان مكنش بالوسامة، لكن بالموهبة، ولكن لا بد من رؤية الممثل على المسرح أولا، والتثميل زمان مكنش فيه فلوس زي الكورة".

وأوضح الفنان الكبير رشوان توفيق، أن عادل إمام موهوب من يومه وكان يمثل الدراما مثلما يمثل الكوميديا، موضحا: "أول عمل قدمه عادل إمام كان مشهد من جملة واحدة فى مسرحية "ثورة قرية" مع المخرج حسين كمال، وخلالها ظل الجمهور يضحك لمدة 10 دقائق من أداء عادل الكوميدى، وحينها "لقطه" الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى وضمه لفرقته مع الفنان الراحل فؤاد المهندس".

وأتم الفنان الكبير رشوان توفيق، انصح النجوم الشباب بالاجتهاد وقراءة النص بصوت عالى والاجتهاد فى المنزل، موضحا أنه يتابع ياسر جلال، وأنه شعر ببزوغ نجمه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضيت خالد بن وليد .. يوسف شعبان يستنكر عدم مشاركة النجوم القدامى بالأعمال الفنية

يوسف شعبان يكشف تطورات حالته الصحية .. تفاصيل

يوسف شعبان: جيل الفنانين العظماء مركون وأنا حزين

عادل الأعصر: فاتن حمامة كانت فنانة بسيطة.. ومحظوظ بالعمل معها

لا لتقبيل بنتى.. نجوم يرفضون دخول بناتهم عالم التمثيل آخرهم بدرية طلبة.. وعادل إمام أبرزهم

بسبب البوس والمهنة.. نجوم يرفضون دخول بناتهم التمثيل.. بدرية طلبة بسبب صعوبة العمل.. وعادل إمام ورشوان توفيق لأسباب أخلاقية.. ومحمد رمضان يتمنى نجاحها فى مجال آخر

ترشيحاتنا

شعبة الذهب تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الشراء والبيع

إداري الزمالك يطالب الحكم بخلع وليد سليمان الخاتم

مُعلمة تترك المدرسة لتعمل في قهوة .. تفاصيل

تطورات جديدة في قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. تفاصيل

بسبب فيلم صاحب المقام.. المفتي يحسم جدل التوسل بالأولياء

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور

قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

فوائد البابونج سحرية للرجال والقولون والصدر