AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:35 ص
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
يشغل بال الكثير من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تنسيق الإلتحاق بكليات جامعة الأزهر، ويبحثون حاليا على تنسيق عام 2019 لمعرفة أقرب الكليات القريبة إلى مجموعهم بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

ونقدم في هذه السطور التالية، نتيجة تنسيق 2019 للثانوية الأزهرية.
بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي في 2019: طب بنين القاهرة 95،54% ، وطب بنين دمياط 95،08 % ،وطب بنين أسيوط 94،77 % ، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62 %، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 % ، وصيدلة بنين أسيوط 93،23 % ، وهندسة بنين القاهرة 91،23 % ، وهندسة بنين قنا 90،77 %.

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62% ، وطب بنات دمياط 96،15 % ، وطب بنات أسيوط 95،69 % ، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85 % ، وصيدلة بنات القاهرة 95،31 % ، وصيدلة بنات أسيوط 94،92 % ، وهندسة بنات القاهرة 93،23 % ، وكلية التمريض للبنات 92،46 % .

ونتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية كالآتي:
علمي بنين: طب بنين القاهرة 621 درجة، طب بنين دمياط 618، طب بنين أسيوط 616، طب اسنان بنين القاهرة 615، طب اسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 609، صيدلة بنين أسيوط 606.

علمي بنات
طب بنات القاهرة 628، طب بنات دمياط 625، طب بنات أسيوط 622، طب اسنان بنات القاهرة 623، صيدلة بنات القاهرة 623.

الأدبي بنين: اللغات والترجمة دراسات إسلامية بالالمانية 559، قسم الترجمة الفورية 548، قسم دراسات إسلامية بالإنجليزية 533، دراسات إسلامية بالفرنسية 528.

الأدبي بنات: الحد الأدنى لكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بقسم الترجمة الفورية انجليزي 587، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية 583.

علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
علمي وأدبي.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك في تنسيق الثانوية العامة 2020

تنسيق الجامعات 2020.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا لكليات شعبة علمي علوم بسبب الحاجة للأطباء.. ولـ «طلاب الأدبي» يمكنك توقع مكانك بين هذه الكليات

لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك بالجامعات الخاصة والحكومية.. توقعات بانخفاض تنسيق 2020.. والتعليم العالي تطالب بعدم زيادة المصروفات هذا العام

لطلاب علمي علوم.. اختار 75 رغبة من بين هذه الكليات بتنسيق الجامعات 2020

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 لكليات القمة

تنسيق الأزهر 2019.. تعرف على أقرب الكليات إلى مجموعك

ترشيحاتنا

بطل حقيقي .. رسالة دعم مؤثرة من الحضري عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

ميدو يفتح النار على وليد سليمان: الكابتن مش بالشارة

طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

شاهد.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر