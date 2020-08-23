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رياضة

أحمد جلال: أهداف الزمالك أمام الأهلي تُدرس .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:03 ص
احمد جلال ابراهيم
احمد جلال ابراهيم
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عمرو ابوبكر
قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، إن الفريق الأبيض حقق فوزًا مستحقًا على الأهلي بالقمة 120، التي جرت السبت.

وأضاف أحمد جلال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الزمالك فريق متكامل، ويمتلك العديد من النجوم، وكان متماسكًا في لقاء اليوم بشكل كبير.

وأكد: "أهداف اليوم، تُدرس، جميعها أجمل من بعضها، ومصطفى محمد، صالح نفسه قبل مصالحة جماهير الزمالك".

وأشار إلى أن الزمالك اليوم كان على أعلى مستوى والفوز تحدي قوي للتتويج بافريقيا، قائلا: "كنا نلعب بـ10 لاعبين وسجلنا في الأهلي".   
                             
وأتم: "مجلس الإدارة لم يبخل على اللاعبين في اي شيء من مكافأت ومستحقات".
 

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