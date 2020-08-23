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أخبار العالم

بانكوك بوست: مسيرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء التايلاندي وحل البرلمان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 نظمت مجموعة من الطلاب وأنصار جماعة "الشباب الحر" مسيرة في منطقة موانج، لمطالبة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا بالاستقالة من منصبه وحل البرلمان وصياغة دستور جديد ووضع حد لترهيب الحكومة للشعب.


وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد - أن التجمع بدأ أمس عند نصب الديمقراطية حيث تناوب الأعضاء الأساسيون في الجماعة إلقاء خطابات مناهضة للحكومة قبل أن يقرأ سوراديت كايوكالايا، المرشح الانتخابي السابق لحزب سامانشون، بيانًا بالمطالب.


ودعا البيان إلى وضع حد لترهيب الشعب، والإجراءات القانونية الحكومية ضد الأشخاص ذوي الآراء المختلفة، وعدم المساواة في التعليم والعدالة، ونهب الموارد الطبيعية.

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