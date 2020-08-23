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محافظات

استمرار رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بمراكز الشرقية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:56 ص
استمرار رفع الإشغالات
استمرار رفع الإشغالات والأعلانات المخالفة بمراكز الشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة شن  حملات لرفع الإعلانات و الإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ورئاسة حى أول وثان  بحملة مكبرة بالتنسيق مع قسمى الإشغالات والتنظيم وشئون البيئة والحملة الميكانيكية برئاسة المجلس وشرطة المرافق ومركز شرطة الزقازيق برفع الإعلانات المخالفة من على أعمدة الانارة ورفع الإشغالات بمنطقة كوبرى أبو عميرة مرورًا بشارع الزراعة ودوران الشوبك وشارع عمر شاهين وموقف المنصورة والرملية وشارع السلام.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة لرفع الإشغالات الموجودة بنطاق المدينة شملت شارع بحر مويس أمام كوبرى بحر مويس ونادى ههيا الرياضى للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

 

وأشار المحافظ إلى ضرورة إزالة اللوحات والإعلانات المخالفة لإعادة الوجهة الحضاري للشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة.

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