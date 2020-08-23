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تعليم

أول سبتمبر.. بدء الكشف الطبي بجامعة قناة السويس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد وطلاب المدن الجامعية
للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ سيشهد تغييرا ملحوظا تماشيا مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة.
 
وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه لا بد من إتباع تعليمات توقيع الكشف الطبي وذلك حرصًا من الإدارة الطبية على تسهيل الإجراءات.
 
وأوضح أن الكشف الطبي على الطلاب المستجدين والطلاب القدامى راغبي الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس يبدأ اعتبارًا من أول سبتمبر  وحتى ٣٠ أكتوبر وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت وعلى الطلاب المستجدين استخراج بطاقة بنكيه والحضور بها إلى الإدارة الطبية لسداد قيمة الكشف الطبي عن طريقها بالإدارة.
 
وأضاف:" أما طلاب كلية التجارة فيتم الكشف عليهم بالمركز الطبي بكلية التجارة وعلى الطلاب إحضار  صورتين شخصيتين وصورة بطاقة الرقم القومي وأشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب".
 
وشدد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة أن يتقدم الطالب للكشف الطبي بنفسه حيث سيتم الكشف الطبي عليه بالعيادات الآتية عيادة الرمد والباطنة والجلدية والجراحة والروماتيزم والأسنان، ويتم اعتماد أشعة الصدر بإدارة المعامل والأشعة ويتم اعتماد الكشف الطبي من قبل كبير الأطباء ثم خاتم الإدارة الطبية و سيتم عمل تحليل HCV لطلاب جميع الكليات بمعامل الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وعن الطلبة المصابين بأمراض مزمنة،  أشار الدكتور محمد شقيدف الى أنه لا بد من تقديم تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة ومتابعة الحالات فيما بعد و على الطلبة المستخدمين للنظارات الطبية إحضارها اثناء الكشف اما الطلاب ذوي الحالات الخاصة يلزم إحضار  تقرير طبي من هيئة القومسيون الطبي معتمد، على أن يحضر الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير.

أما بالنسبة لطلاب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض فعليهم الحضور للإدارة بالتحاليل الخاصة بهم ونتائجها المعتمدة من المستشفى الجامعي والمطلوبة من قبل كلياتهم لاعتمادها في الإدارة العامة للخدمات الطبية مع باقي الكشف الطبي.

وأكد الدكتور محمد شقيدف أنه على الطلاب من الجنسيات غير المصرية أو الطلاب الوافدين القيام بعمل اختبار HIV بأي من المستشفيات أو معامل بنك الدم الحكومية بالجمهورية وذلك حتى يكتمل كشفهم الطبي.

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