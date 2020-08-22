AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:28 م
تدشين الكراكة مهاب
تدشين الكراكة "مهاب مميش" نوفمبر المقبل
Advertisements
انجي هيبة
قالت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، انه من المتوقع وصول الكراكة " مهاب مميش" والتي تعد احدث اضخم كراكة في الشرق الاوسط، إلى المياه الاقليمية المصرية، في شهر نوفمبر المقبل.

واكدت مصادر ملاحية مطلعة، ان المرحلة الحالية لتركيب الكراكة مهاب مميش بترسانة IHC الهولندية، تتضمن تركيب لندة التكريك التى تحمل الحفار وطلمبة التكريك الغاطسة، وكذلك عربة العكاز الرئيسى الذى يدفع الكراكه للأمام أثناء التكريك.

من جانبها أوضحت مصادر بهيئة قناة السويس لـ "صدي البلد"، ان هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تلي عملية التدشين، ويتوقع فور الانتهاء منها بدء التجارب البحرية لها.

واضافت المصادر ان تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أسطول الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة، يمضي بخطى ثابتة نحو تطوير أسطول الكراكات التابعة للهيئة من خلال خطوات عديدة أبرزها، التعاقد على بناء كراكتين متماثلتين من طراز الحفار بهولندا وتم تدشين الكراكة الأولى "مهاب مميش" وهى أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط بهولندا لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا، فيما يتم العمل على تدشين الكراكة المشير طنطاوي في الشهور القادمة.


يذكر أن الطول الكلي للكراكة  يبلغ١٤٧,٤مترا، وعرضها ٢٣مترا، بعمق ٧,٧٠متر، وغاطس ٥,٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم.

والكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية لتعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي ، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

وتشارك كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية الكبري، والتي تحظي باهتمام بالغ وواضح للقيادة السياسية في مصر، ابرزها مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، مشروع تكريك بوغاز دمياط، مشروع تكريك ميناء جرجوب–مشروع تطهير بحيرة المنزلة، ومشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية بتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية (الشمندورات) المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة لإنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة بين ضفتي النهر.

اقرا ايضا: 

الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور
الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور
الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور
الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور
الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الذكرى الخامسة لإنشائها.. أبرز 10 كراكات عالمية شاركت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.. صور

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

تطوير مجرى قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع: تكريك 3 ملايين متر مكعب من جزيرة البلاح

تفاصيل تدشين أكبر كراكة بالشرق الأوسط "حسين طنطاوي" بقناة السويس

قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ5 لافتتاحها.. مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. وننشر تفاصيل تدشين أكبر كراكة بالشرق الأوسط

27.2 مليار دولار إيرادات.. الفريق أسامة ربيع: 90 ألف سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

بمشاركة الأزهر والكنيسة .. القوات المسلحة: طائرتان عسكريتان تحملان مساعدات للبنان

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

القبض على ابنة وزيرة كويتية سابقة لتورطها فى "ضيافة الداخلية"

للأسبوع الثاني.. تراجع أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي

AdvertisementS

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. احتفال لبنانيين في السعودية يثير جدلا على تويتر بسبب"التعري الفاضح"

مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور