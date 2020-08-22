الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور

من جانبها أوضحت مصادر بهيئة قناة السويس لـ "صدي البلد"، ان هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تلي عملية التدشين، ويتوقع فور الانتهاء منها بدء التجارب البحرية لها.

واكدت مصادر ملاحية مطلعة، ان المرحلة الحالية لتركيب الكراكة مهاب مميش بترسانة IHC الهولندية، تتضمن تركيب لندة التكريك التى تحمل الحفار وطلمبة التكريك الغاطسة، وكذلك عربة العكاز الرئيسى الذى يدفع الكراكه للأمام أثناء التكريك.

واضافت المصادر ان تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أسطول الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة، يمضي بخطى ثابتة نحو تطوير أسطول الكراكات التابعة للهيئة من خلال خطوات عديدة أبرزها، التعاقد على بناء كراكتين متماثلتين من طراز الحفار بهولندا وتم تدشين الكراكة الأولى "مهاب مميش" وهى أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط بهولندا لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا، فيما يتم العمل على تدشين الكراكة المشير طنطاوي في الشهور القادمة.









يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ١٤٧,٤مترا، وعرضها ٢٣مترا، بعمق ٧,٧٠متر، وغاطس ٥,٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم.





والكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية لتعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي ، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.





وتشارك كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية الكبري، والتي تحظي باهتمام بالغ وواضح للقيادة السياسية في مصر، ابرزها مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، مشروع تكريك بوغاز دمياط، مشروع تكريك ميناء جرجوب–مشروع تطهير بحيرة المنزلة، ومشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية بتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية (الشمندورات) المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة لإنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة بين ضفتي النهر.





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