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أخبار العالم

بعد إجراء 71216 فحصا في 24 ساعة.. الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 71,216 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم ذلك في الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة.


وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات.


كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 375 حالة.


وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 80 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58,488 حالة.
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