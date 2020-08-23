فنون جميلة حلوان: تطبيق الإجراءات الاحترازية في معامل التنسيق بالجامعة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنيين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة .





كواشف حرارية وكمامات.. أجواء أول أيام التنسيق بمعامل جامعة عين شمس

وبدأت جامعة حلوان من التاسعة صباح اليوم فى استقبال طلاب الثانوية العانة بتنسيق ٢٠٢٠ للمرحلة الأولى،لكتابة رغباتهم بكل معامل الحاسب الآلي الخاصة بها، وبلغ عددها ٦ معامل بمناطق مختلفة.









ورصد صدى البلد، الإقبال على معامل الحاسبات بتنسيق المرحلة الأولى بجامعة حلوان.





وبدأ توافد العشرات من الطلاب بداية من التاسعة صباحا وسط العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا ومنع انتشاره.





والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد واستخدام الكحول.





ونوه القائمون على معمل الحاسبات بكلية الفنون الجميلة إلى أنه لوحظ ضعف الاقبال فى ثاني أيام تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.





ويضم المعمل ٢٠ جهاز حاسب آلي مخصصين لتنسيق المرحلة الأول، ويمكن الدعم بأكثر من ذلك فى حالة زيادة أعداد الطلاب.





وأكدوا حرص الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والحرص على التباعد بين الطلاب والتزامهم بارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.





كما قد دعمت الجامعة المعامل بالعديد من المتخصصين لمساعدة الطلاب فى التعامل مع التنسيق الإلكترونى.





وأعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى:





- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان.





- معمل بكلية الهندسة بالمطرية.





- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.





- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة.





- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .





- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.



