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مرأة

4 مشروبات تخلصك من حرقة المعدة والانتفاخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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رشا عوني
تناول الطعام بشكل مفرط يسبب العديد من مشاكل المعدة وهي عادة غير صحية يقوم بها الكثير فيعانون من مشكلة في التنفس، والشعور بالتخمة والانتفاخ وحرقة المعدة. 

قدم موقع the health عدة مشروبات تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام، لتخلصك من التخمة وحرقة المعدة والخمول. 

1- خل التفاح:
يحتوي خل التفاح على البروبيوتيك الصحي الذي يساعد على الهضم ويساعد على استعادة آلية الأمعاء وأداء وظيفتها بالشكل الصحيح، فقط خذ كوبا من الماء وأضف إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح واشربه بعد الوجبات الثقيلة.

2-شاي الأعشاب:
إن تناول شاي الأعشاب مثل شاي البابونج أو شاي الهندباء أو الشاي الأخضر أو ​​شاي النعناع، يحسن حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة ويعزز عملية الهضم.

3-عصير الليمون الحار:
يعمل هذا المشروب بشكل ساحر ورهيب في تخفيف آلام المعدة والغازات والانتفاخ والارتجاع الحمضي، كل ما تحتاجه لتحضير هذا المشروب هو ليمونة واحدة، وكوب من الماء الساخن، ورشة من الفلفل الحار.

4- شاي الكركم: 
من المعروف أن الكركمين الموجود في الكركم يساعد على تحسين عملية الهضم، أضف القليل من الكركم إلى الماء الساخن واعصر القليل من عصير الليمون عليه، ثم اشرب هذا المزيج خصوصا بعد الإفراط في تناول الطعام لتشعر بالارتياح.
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