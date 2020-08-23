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محافظات

خلال يوم .. رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز في الجيزة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:44 م
رفع 3630 طن مخلفات
رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات في الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

 وأكد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.


أشار المحافظ إلى أنه تم أمس رفع 3630 طن مخلفات على مستوى المحافظة مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة فى إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة .


وشملت مجهودات إزاله المخلفات رفع 40 طن من جنوب الجيزة و50 طن ببولاق الدكرور و300 طن من العمرانية و40 طن بالطالبية و30 طن بالوراق و 30 طن باكتوبر و 40 طن بالدقى و42 طن من ابو النمرس و35 طن بالصف و40 طن باطفيح و60 طن بالبدرشين و 40 طن بالحوامدية و 50 طن بالعياط و25 طن بالعجوزة و 70 طن بشمال الجيزة و300 طن بالهرم و22 طن بالواحات البحرية. 

بالإضافة إلى حملات هيئة النظافة والتجميل والتى رفعت من خلالها 1780 طن مخلفات وقمامه على مستوى الاحياء .

أشار المحافظ إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات صلبة وتراكمات من قرى برطس والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم بالاضافه الى رفع 200 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وابوغالب والمنصورية بمركز منشأة القناطر .

كما تم شن حملات نظافة بقطاع هضبة الأهرام لرفع مستوى النظافة حيث شملت الحملات رفع المخلفات من 14 قطعة ومنطقة وهى 96ط , 90ط , 88ط , 456ز , 383 ز, 68 ن , 126 ن , قطعة خدمات ن , 462ز , 126 ن , 103ع , 337ل , 296ن , 77ب .
خلال يوم .. رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز في الجيزة
خلال يوم .. رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز في الجيزة
خلال يوم .. رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز في الجيزة
خلال يوم .. رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز في الجيزة
خلال يوم .. رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز في الجيزة
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