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برلمان

قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:02 م
قيادات الوفد يزورون
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الوفد لإحياء ذكرى رحيلهم
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معتز الخصوصى
شارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، في إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، حاملين أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة".

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الذين أسسوا إلى الدولة المصرية العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن زعماء بيت الأمة أرخ لهم المؤرخون بأنهم قادوا أعظم ثورة شعبية في العالم، بإرادة أمة وزعامة زعيم. 

وأضاف أبوشقة أن زعماء الوفد دافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة المصرية وأسسوا للوحدة الوطنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذي يحتضن الصليب.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري خرج وجمع ٣ ملايين توكيل في وقت كان عدد سكان مصر ٦٠ مليون نسمة، ليتحدث سعد زغلول باسم الأمة للدفاع عن القضية الوطنية.
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم.. صور
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