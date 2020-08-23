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مرأة

دراسة صادمة.. تكشف مدة بقاء كورونا في اللحوم والأسماك المجمدة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:28 م
بقاء فيروس كورونا
بقاء فيروس كورونا على اللحوم والأسماك المجمدة
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نهى هجرس
نشرت صحيفة "thesun"، دراسة جديدة تكشف ما توصل إليه العلماء في مختلف أنحاء العالم حول فيروس كورونا المستجد، الذى يشكل خطر كبيرا على العالم. 

وكشفت الدراسة الجديدة عن خطر تواجد فيروس كورونا على اللحوم والأسمالك، والمدة التى يمكن أن يبقى بها الفيروس على اللحوم والأسمالك المجمدة .

وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع، وحذر العلماء من تناول الأطعمة المجمدة التى يمكن ان تكون ملوثة بشكل كبير، وتصبح تفشي لفيروس كورونا لأنه يعيش في درجات الحرارة المنخفضة. 


وقامت التجربة بتقطيع أجزاء فردية من سمك السلمون والدجاج من محلات السوبر ماركت في سنغافورة، وأضيفت إليها عينة من فيروس كورونا، ثم قاموا بتخزين اللحوم والأسماك المصابة في درجات حرارة متجمدة لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكنه البقاء على قيد الحياة.

وتم وضعها لمدة 3 أسابيع، وكان الفيروس التاجي لا يزال موجودًا في عينات اللحوم والأسماك بشكل خطير، كما يحذر العلماء الآن، من أن هذا قد يفسر تفشي المرض في البلدان التي لم يكن لديها أي حالات إصابة بـ فيروس كورونا لفترات طويلة، ويمكن أن يؤدي إلى الزيادة في المستقبل.

كما كشفت الدراسة، أن استيراد الأغذية الملوثة وتغليفها مصدرا كارثيا لمثل هذه الأوبئة، في حين أن الدول التى قد انتهت من فيروس كورونا يمكن أن يعود لها تفشي الفيروس بشكل خطير مرة أخرى .
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