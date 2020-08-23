عراب مافي فاتان: تركيا أخطأت بقطع علاقاتها مع مصر بعد عزل محمد مرسي

وصف الأدميرال التركي المتقاعد جيم جوردينيز، الذي يُنسب إليه الفضل في المساعدة في ابتكار عقيدة التوسع البحري التركي المثير للجدل "بلو هوملاند"، قرار تركيا قطع علاقاتها مع مصر بعد عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي في 2013 بأنه "خطأ".



وقال جوردينيز، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "أحوال" التركية: "كان بإمكان تركيا تحقيق مكاسب من علاقتها بمصر، وكان بإمكاننا أيضا تحقيق بعض المكاسب مع إسرائيل أيضا.







وأفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، بأنّ جوردينيز قال إن قرار فرنسا إرسال سفن حربية لمساعدة اليونان في مواجهتها في البحر المتوسط ​​مع أنقرة، يضيف "الوقود إلى النار".









وقال جوردينيز لـ وكالة "فرانس برس": "سئمت تهديدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللفظية اليومية".









وأضاف: "بالنسبة للعديد من الأتراك الآن، تتصرف فرنسا مثل "الطفل العنيد" هل يمكنك تخيل أنهم يهددون تركيا؟".









وتابع: "إذا استمرت فرنسا في مثل هذه الأعمال الاستفزازية.. فإن ذلك لن يخدم السلام والاستقرار الإقليميين - فهذا من شأنه أن يصب الزيت على النار.. وعلى فرنسا تجنب ذلك".









وتطالب عقيدة "الوطن الأزرق" (مافي فاتان) بمنطقة بحرية كبيرة بين المياه التركية والليبية، على حساب جزيرة كريت وقبرص.









وصاغ جوردينيز المصطلح أثناء سجنه بسبب صلات مزعومة بـ ارجينكون، وهي شبكة الدولة العميقة السرية المفترضة التي اتُهمت بأنها تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة وتمت تبرئة جميع المتهمين في وقت لاحق.









وأثار اكتشاف رواسب الغاز الطبيعي الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​اندفاعًا جديدًا على الطاقة وأعاد إحياء المنافسات الإقليمية القديمة بين تركيا واليونان.









وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤتمرا طارئا عبر الفيديو الأسبوع الماضي بعد اصطدام سفينتين حربيتين يونانية وتركية.









وقال جوردينيز: "إذا ضغطت اليونان على الزناد، فستكون نهاية الناتو"، مشيرًا إلى أن تركيا ستنسحب بعد ذلك من التحالف العسكري في حقبة الحرب الباردة.









وأضاف: "على الدول الأوروبية أن تضغط على اليونان حتى تتخلى عن بعض مطالباتها البحرية".









ويوافق جوردينيز على الموقف المتشدد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة، لكنه يأسف أيضًا للعزلة الدبلوماسية المتزايدة لتركيا.



