النشرة الاقتصادية: تثبيت 397 متعاقداً و10 مليارات جنيه أرباح البورصة

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، في نشرته الاقتصادية خلال اليوم الأحد 23-8-2020؛ أبرز الأخبار والأحداث الاقتصادية والتي من بينها البورصة المصرية.









البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم حيث اختتمت تعاملها علي أرباح بـ10 مليارات جنيه وتثبيت 397 متعاقدًا وتسوية 164 موظفًا بكفر الشيخ و19 مليار جنيه تقترضها الحكومة اليوم



واختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، ليرتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه.









التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 397 متعاقدا والتسوية لـ 164 موظفا بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ



وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وصول حجم الاستثمارات العراقية فى مصر لنحو 490 مليون دولار متمثلة في عدد الشركات العراقية البالغة عددها نحو 3329 شركة، برؤوس أموال تتجاوز 724 مليون دولار .





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اليوم .. الحكومة تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه



وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهائه من إجراءات تثبيت 397 موظفًا متعاقدًا، والموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميًا بالتسوية لـ 164 موظفًا، وذلك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

كما تعتزم وزارة المالية، اليوم " الأحد"، أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية.

