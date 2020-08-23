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اقتصاد

النشرة الاقتصادية: تثبيت 397 متعاقداً و10 مليارات جنيه أرباح البورصة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:22 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد يحيي
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، في نشرته الاقتصادية خلال اليوم الأحد 23-8-2020؛ أبرز الأخبار والأحداث الاقتصادية والتي من بينها  البورصة المصرية.

حيث اختتمت تعاملها علي أرباح بـ10 مليارات جنيه وتثبيت 397 متعاقدًا وتسوية 164 موظفًا بكفر الشيخ و19 مليار جنيه تقترضها الحكومة اليوم

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، ليرتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار  والمناطق الحرة عن  وصول حجم الاستثمارات العراقية فى مصر لنحو 490 مليون دولار متمثلة في عدد الشركات العراقية البالغة عددها نحو 3329 شركة، برؤوس أموال تتجاوز 724 مليون دولار .

التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 397 متعاقدا والتسوية لـ 164 موظفا بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهائه من إجراءات تثبيت 397 موظفًا متعاقدًا، والموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميًا بالتسوية لـ 164 موظفًا، وذلك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

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اليوم .. الحكومة تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

كما تعتزم وزارة المالية، اليوم " الأحد"، أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية.
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