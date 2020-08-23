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أخبار العالم

زيارة التطبيع؟.. الخارجية الأمريكية: بومبيو يزور السودان ويعلن دعمه للحكومة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيجري جولة لعدد من دول المنطقة.

وقالت إن جولة وزير الخارجية مايك بومبيو ستشمل إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين.

وأضافت أن بومبيو سيؤكد خلال زيارته السودان دعمه للحكومة الانتقالية. 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب سترسل اثنين من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة للاستفادة من "الزخم" الناجم عن الاتفاق "التاريخي" بين إسرائيل والإمارات.

ونقلت عن 3 دبلوماسيين قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، يخططان لزيارات منفصلة متعددة الدول إلى المنطقة في الأيام المقبلة، لدفع "التقارب العربي الإسرائيلي" في أعقاب صفقة "إسرائيل - الإمارات".

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وزير الخارجية الأمريكية يزور إسرائيل والإمارات

بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات

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