اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في قضية قاتلة طفلتيها

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم الاثنين قضية الأم المتهمة بقتل طفلتيها ريتاج وجنا وتعقد الجلسه برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس الدائرة الرابعة وعضوية كلًا من المستشارين رضا عيد ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن ومن المقرر ان تستمع هيئة المحكمه إلى مرافعة الدفاع وبتم حجز القضيه للحكم.





واستمعت المحكمه في جلستها السابقه إلى مرافعة النيابة العامه والتى ترافع فيها كلا من رؤساء النيابة زياد الباسل وبيشوي عاطف وأحمد جمال الفقي حيث استعرضت النيابة في مرافعتها سرد للواقعة المطروحة والجانب القانوني وتوافر أركان جريمة القتل العمد من ركن مادي وركن معنوي فضلا عن إقرار المتهمة بارتكابها للواقعة بالتحقيقات وقيامها بتمثيل الواقعة أمام النيابة بالمعاينة التصويرية.

كما استعرضت النيابة توافر القصد الجنائي في نية إزهاق الروح وهو ما اتضح بجلاء من انتواء المتهمه الخلاص من المجني عليهما طفلتيها الصغيرتين ريتاج وجنى انتقاما من زوجها فضلا عن اقتران جناية القتل العمد بجناية قتل عمد أخرى تلتها إذ أن المتهمة قد ارتكبت جناية قتل المجني عليها الأولى الطفلة ريتاج عمدا ثم اعقبتها بارتكاب جناية قتل أخرى تلتها وهي قتل المجني عليها الثانية الطفلة جنى عمدا بذات المكان والزمان وفقا لما أقرت به المتهمة بالتحقيقات.

واوضحت مرافعة النيابة أسانيد الاتهام من أدلة قولية متمثلة في إقرار المتهمة وأقوال الشهود ومجري التحريات وأدلة مادية متمثلة في تمثيل الواقعة والمعاينة التصويرية وأدلة فنية ممثلة في تقرير الطب الشرعي الصفة التشريحية وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بأن يكون الجزاء من جنس العمل وبتوقيع عقوبة الإعدام لتكون عبرة لمن يعتبر وإن دماء المجني عليهما الطفلتين ريتاج وجنى أمانة بين يدي المحكمة.





كان العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلتين ريتاج 7 سنوات وجنا 6 سنوات جثتان وتوجد شبهة جنائية في وفاتهما.





تم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن، وانتقل على الفور المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث القسم وبسؤال الأم أدعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقا بالغاز.





وبالمعاينة تبين أن الحادث به شبهة جنائية وتبين كذب رواية الأم وأنها وراء مقتلهما خنقا بيدها أثناء نومهما في غرفتهما انتقاما من زوجها الذي يعتدي عليها دائما بالضرب فقررت التخلص منهما بقتلهما.