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أخبار العالم

صهر ترامب يتحدث عن احتمالية حصول الإمارات على مقاتلات "إف 35"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:49 م
صهر ترامب يتحدث عن
صهر ترامب يتحدث عن احتمالية حصول الإمارات على مقاتلات إف 35
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قسم الخارجي
تحدث جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، عن اتفاق السلام الأخير بين الإمارات وإسرائيل، وصفقة طائرات F-35 الأمريكية مع أبو ظبي.


وقال كوشنر في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، إن اتفاقية السلام مع الإمارات يجب أن تزيد من احتمالية حصولها على طائرات F-35. 


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وأوضح مستشار ترامب أن أكثر مجموعة لا تريد حصول الإمارات على الصفقة هي إيران بوضوح لأنهم يقعون عبر مضيق هرمز مباشرة.


وأضاف صهر ترامب "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقًا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي.


كانت تقارير إعلامية كشفت عن جهود كوشنر لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35  إلى الإمارات.


ومن المقرر أن يزور كوشنر أوائل الشهر المقبل البحر والسعودية وعمان والإمارات وإسرائيل ضمن جولة في الشرق الأوسط، في أعقاب توقيع اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي.
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