AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ زمن كورونا.. الصحة توضح أوقات غسل الأيدي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان أوقات غسيل اليدين، وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة الأوقات كالتالي:-


قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله

بعد السعال أو العطس

بعد استخدام دورة المياه

بعد لمس الحيوانات

قبل وبعد رعاية شخص مريض

قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل

بعد لمس القمامة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و 5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين: يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

ضد شلل الأطفال.. الصحة تناشد الأسر بتطعيم أطفالهم بالسولك

الصحة توضح كيفية التبرع بالدم من خلال الفيس بوك

مدير مستشفى النجيلة: بتر الاعضاء ليس من مضاعفات فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

ترشيحاتنا

الأمور صعبة.. إبراهيم فايق يطالب مروان محسن بـ الرحيل عن الأهلي

مروان محسن يطالب بالرحيل عن الأهلي بسبب الضغوطات

بسبب اسم ماركة أحذيته.. اتهام مطرب شهير بإهانة الإسلام.. تفاصيل

أحمد موسى: الأهلي ميتغلبش 3 ولم يكن في أسوأ حالاته.. ومروان محسن عجيبة الدنيا الـ8.. فيديو

أول تعليق من مدحت شلبي بعد اتهامه بمجامله الأهلي في مباراة الزمالك.. فيديو

لازم يكون فيه سخرية.. مدحت شلبي يرد على منتقديه بعد تعليقه على مباراة القمة 120

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم

لو متعافي من كورونا.. أهم الخطوات الواجب اتباعها للعودة للحياة الطبيعية