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أخبار العالم

ليبيا.. ميليشيات الوفاق تحشد عناصرها بالقرب من الهيشة غرب سرت

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "العربية"  في نبأ عاجل لها اليوم الأحد، إن ميليشيات تحشد عناصرها بالقرب من الهيشة غرب سرت.

وكانت قناة "ليبيا 24" ذكرت نقلا عن شهود عيان بمنطقة الهيشة الجديدة شرق مصراته، تحرك فرقاطتين و3 سفن حربية تركية باتجاة مدينة سرت.

يأتي ذلك بعد تأكيد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي رصد فرقاطتين و3 سفن كورفيت تركية تتخذ وضع هجومي وتتقدم نحو سرت.

أشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشددا على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المسماري أن مبادرة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بوقف إطلاق النار "للتسويق الإعلامي فقط". 

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