خبير جلدية يحذر من كوارث استخدام مستحضرات التجميل التى يصفها غير المختصين.. فيديو

الدكتور

، ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية، أنه

:"هذه المستحضرات شديدة الخطورة لأنها تحتوى على الكورتيزون وتوصف من قبل

لا علاقة لهم بالمجال".

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