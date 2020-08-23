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خبير جلدية يحذر من كوارث استخدام مستحضرات التجميل التى يصفها غير المختصين.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذر الدكتور إبرام أكرم، ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية، من مستحضرات التجميل، والتركيبات مجهولة المصدر، والتى يتداولها أو يقول بها غير المتخصصين، مشددًا على أن ذلك يتسبب فى كوارث جلدية شديدة الخطورة.

وأضاف "أكرم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك مرضى كثر يأتون له مصابين بمضاعفات خطيرة بسبب استخدامهم هذه المستحضرات، مثل الطفح أو التليف الجلدى.
 
وتابع الدكتور إبرام أكرم، ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية، أنه :"هذه المستحضرات شديدة الخطورة لأنها تحتوى على الكورتيزون وتوصف من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمجال".

وأكمل "أكرم"، :"ناس كتير اقحمت نفسها فى مجال التجميل دون دراسة أو خبرة وهذا أمر يهدد صحة المتعاملين معهم".

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