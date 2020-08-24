AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تقترب من مليون مشاهدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا، حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس
يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارمن سليمان تقترب من 150 ألف مشاهدة لـ "لينا رقصة".. فيديو

يلا نرقص شوية.. كارمن سليمان تروج لأغنيتها الجديدة

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تريند رقم 9 على يوتيوب

بأغنية لينا رقصة.. كارمن سليمات تحقق 322.775 مشاهدة على يوتيوب

كارمن سليمان تنشر صورا من أغنية لينا رقصة

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

أحمد موسى: أردوغان حرّك بوارج تجاه سرت.. ومتوقع عمليات عسكرية خلال ساعات

السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

تفاصيل مقتل عصابة حمادة الكو عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن العام في قنا

بعد انخفاض الإصابات.. خبير أوبئة: يحسم موعد انتهاء الموجة الأولى وصفر وفيات

هالة صدقي: لن أتنازل عن حقي بعد تشهير زوجى بسمعتي

AdvertisementS

كلام نهائي.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. فيديو

بعد انخفاض الإصابات.. خبير أوبئة: يحسم موعد انتهاء الموجة الأولى وصفر وفيات

أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصير سيارة عزت أبوعوف المرسيدس الشهيرة.. فيديو وصور

هاني شاكر عن واقعة السلام الجمهوري: ما حدث من مخرج القمة مهزلة

أحمد موسى: أردوغان حرّك بوارج تجاه سرت.. ومتوقع عمليات عسكرية خلال ساعات

بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

هل هو رمضان صبحي؟.. خالد الغندور يعلن صفقة جديدة وقوية لنادي الزمالك

السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان 1 - 0 ويتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا

محمد الباز: الطالب أحمد عمر استخدم الميديا لابتزاز جامعة كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة