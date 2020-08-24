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فن

أيتن عامر تبهر متابعيها بصورة جديدة لها.. شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:00 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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محمد بدران

حرصت الفنانة ايتن عامر، على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، بصورة جديدة.


وخطفت أيتن عامر الأنظار بإطلالة على موضة، حيث ارتدت سترة ستان كت باللون الأسود، وبنطالا أنيقا بنفس اللون، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.


تألقت أيتن عامر بمكياج جذاب ومميز ارتكز على الألوان الترابية الهادئة التي أبرزت جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.


وشاركت أيتن عامر، مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية"  مع كل من  ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج  تامر مرسي.

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