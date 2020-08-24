بعد قصة حب 6 سنوات.. شاهد لقطات جمعت مصطفى محمد بزوجته

تصدر مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، محركات البحث، عقب تسجيله هدف رائع في مرمى النادي الأهلي، في مباراة القمة 120 التي أقيمت السبت الماضي.





نشر موقع صدى البلد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عددا من الصور لـ مصطفى محمد برفقة زوجته "حياة" وعلق قائلًا "لقطات جمعت مصطفي محمد مهاجم الزمالك بزوجته عقب حب ٦ سنوات"







احتفل مصطفى محمد بزفافه، في يونيو الماضي، مستغلا فترة توقف الدوري المصري بسبب جائحة كورونا، ليعود نجم الزمالك بعد استئناف الدوري دون تسديد أهداف ليتعرض حينها لموجة من الانتقادات والهجوم.







يذكر أن نادى الزمالك تغلب على غريمه التقليدى النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها السبت الماضي باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .







بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الأول





