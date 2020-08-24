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مرأة

محاربة السرطان والسموم بكوب من هذا العشب يوميا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 فوائد عديدة لتناول كوب من المريمارية يوميا فهى غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التى تحارب الجذور الحرة وتخلص الجسم من السموم إليك فوائد أخرى لتناول كوب من المريمارية يقدمها موقع "powerofpositivity.
1. غنية بمضادات الأكسدة 
 المريمارية غنية بالخصائص المضادة للالتهابات و مضادات الأكسدة. فهى تحارب الجذور الحرة وهي مركبات ضارة تدخل نظامك. تعمل مضادات الأكسدة على التخلص من السموم.
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2. محاربة السرطان
تناولكوب من المريمارية يساعد في محاربة السرطان في جسمك فهى تحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان مثل الكافور والكارنوسول و السرطان والتى  لن تؤذي خلايا الجسم السليمة.

3. تعزز صحة الفم
المشروبات العشبية يمكن أن تكون مفيدة جدًا؟ تستخدم العديد من الأعشاب ، مثل القرنفل والمريمية ، في طب الأسنان لأنها تساعد في تخفيف الألم والالتهاب ويمكن أن تعزز الشفاء .

وتساعد الغرغرة بالمريمارية  في شفاء جروح الفم بشكل أسرع من الماء المالح.
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