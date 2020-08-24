محاربة السرطان والسموم بكوب من هذا العشب يوميا



فوائد عديدة لتناول كوب من المريمارية يوميا فهى غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التى تحارب الجذور الحرة وتخلص الجسم من السموم إليك فوائد أخرى لتناول كوب من المريمارية يقدمها موقع "powerofpositivity.

1. غنية بمضادات الأكسدة

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2. محاربة السرطان

تناولكوب من المريمارية يساعد في محاربة السرطان في جسمك فهى تحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان مثل الكافور والكارنوسول و السرطان والتى لن تؤذي خلايا الجسم السليمة.

3. تعزز صحة الفم

المشروبات العشبية يمكن أن تكون مفيدة جدًا؟ تستخدم العديد من الأعشاب ، مثل القرنفل والمريمية ، في طب الأسنان لأنها تساعد في تخفيف الألم والالتهاب ويمكن أن تعزز الشفاء .