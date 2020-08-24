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فن

بعد فيديو لاقيت الطبطبة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية تحت هاشتاج "مدام رانيا" وذلك بعد نشرها فيديو على مقطع "اه لاقيت الطبطبة"، من أغنية "بالبنط العريض" لـ الفنان حسين الجسمي.

جاءت تعليقات الجمهور كالتالي :"يا مدام رانيا انت طلعتى تريند فى شهر واحد اكتر من اجوال بايرن فى برشلونه"، و "اتفضلي قلبي يا مدام رانيا"، و"انا بحبك يا مدام رانيا يا قمر"، وغيرها.

يذكر أن نشرت رانيا يوسف صورة جديدة لأعمالها عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت رانيا يوسف على صورة مسلسل مملكة إبليس والحرامي قائلة: "سعيده بان مسلسل مملكه ابليس و مسلسل الحرامي هم الاكثر مشاهده علي شاهد vip في عرضهم الاول".

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