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فن

بإطلالة جريئة وتاتو.. ميرهان حسين تنشر صور لها داخل حمام السباحة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:11 ص
مريهان حسين
مريهان حسين
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي على حسابها الشخصي عبر موقع الصور "انستجرام". 

وظهرت ميرهان حسين داخل حمام السباحة بظهرها وشعر مرفوع وتاتو  وعلقت قائلة: "نحن نقع،نكسر، نحن نفشل ، ولكن بعد ذلك ،نحن نرتقي ، ونشفي ، ونتغلب". 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج. 
وشاركت كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

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