جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام ، بصورا جديدة من حفل زفافها على عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجي و الذي اقيم منذ يومين في الساحل الشمالي. الفنانةوالفيديوهاتإنستجرامعمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجي





تألقت نورهان منصور في حفل زفافها بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل اعلي الركبة و ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات و التطريزات الخلابة.





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وقد حمل فستان زفاف نورهان منصور توقيع مصممة الازياء مريم داوود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جمالها و منحتها إطلالة متكاملة.





واعتمدت نورهان منصور في حفل زفافها على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضعت لها خبيرة المكياج رانيا سعد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.





تعتبر نورها منصور من المشاهير اللاتي يخطفن الأنظار بإطلالتها التي تجمع بين الجرأة و الأناقة، فهي تميل إلي الأزياء الملفتة و الغير تقليدية، كما تحرص على اختيار قطع الملابس التي تتناسب معها و تبرز رشاقتها، كما تفضل أختيار صيحات المكياج الصاخب فى الكثير من الأحيان و تميل إلي تسريحات الشعر البسيطة.





إليكم أبرز إطلالات نورهان منصور ..







