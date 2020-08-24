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أخبار البلد

غدا.. المحامين تنظم حفل تأبين الراحل عبد العظيم المغربي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم نقابة المحامين،غدا الثلاثاء،حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر،وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

جاء ذلك  بناء على قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.

وتوفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري .

كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.
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