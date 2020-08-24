غدا.. المحامين تنظم حفل تأبين الراحل عبد العظيم المغربي

تنظم نقابة المحامين،غدا الثلاثاء،حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر،وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.





جاء ذلك بناء على قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.





وتوفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري .



