لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية..صور

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، مدير شئون مكتب أمين عام الجامعة.





واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور أشرف شمس الدين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة ، سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ، عبدالعزيز صيام مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.





من ناحية أخرى شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.







وأكد المغربي أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.