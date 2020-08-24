340 مليون لتطوير خدمة الكهرباء في الساحل الشمالي ومطروح

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة تم إصدار أوامر تنفيذية لتطوير شبكة الكهرباء بـ 5 قرى بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى ولكل مصرية وجار الانتهاء من الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المعد والمقرر الانتهاء منه فى 30/9/2020.

ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالى 260 ألف مشترك منهم 120 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الأغراض ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (11) هندسة.وتم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالقطاعين وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 340 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة وذلك لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض به حيث تم التوسع والتجديد فى:7 موزعات و21 محولا و216 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط و32 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.كما تم إحلال وتجديد:موزعان و12 سلسلة محولات و45 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط . 420 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.هذا وأصبحت مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعى مطروح والساحل الشمالى على النحو التالى:بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (85) لوحة.بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2000) كم.بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3000) كم.إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2500) كم.كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1200) كم.وبلغ إجمالي عدد المحولات (2800) محول بإجمالي قدرة (1200) م.ف.أ.وكان لهذه الأعمال مرود على انخفاض معدلات الأعطال وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.وحول محاضر الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير فى نطاق قطاعى مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 حوالى (1200) محضر حيث بلغ إجمالى قيمة هذه المحاضر (4 ملايين جنين).وحول المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير بلغ إجمالى قيمة المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير نطاق قطاعى توزيع مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 مبلغ وقدره (472 مليون جنيه).وجدير بالذكر أن الهندسات التابعة لقطاع مطروح تضم هندسات كل من مطروح شرق، مطروح غرب، سيدى برانى، السلوم، سيوة.والهندسات التابعة لقطاع الساحل الشمالى تضم كل من 25 يناير، مارينا، العلمين، سيدى عبد الرحمن، الضبعة والمنتزه.