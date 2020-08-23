20 مليون جنيه لتطوير قطاع غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي هذا الصدد ففي نطاق قطاع غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (280 الف) مشترك تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 20 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم الإنتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال حوالى 5,2 كم كابلات جهد متوسط، كما تم إضافة وإحلال حوالى 3,2 كم كابلات جهد منخفض، وتمت إضافة وإحلال 16 كم شبكة هوائية جهد منخفض، وأخيرا إضافة 2 محول وإحلال حوالى 17 محولا أخرى.





وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد حوالى (2500) محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (5) مليون جنيه.

وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى (50 الف) عداد.





ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية، ما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارٍ استكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك.

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وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .





وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.



