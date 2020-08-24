يحدث في جامعة حلوان.. انطلاق دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان استخدام التكنولوجيا في التدريس.





يأتى ذلك بحسب بيان، الاثنين، في ضوء اهتمام جامعة حلوان بالحرص على توفير التدريب على منظومة التحول الرقمي ومواكبة تكنولوجيا التعليم، وتأكيدًا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.





حاضر في الدورة التدريبية الدكتور أبو بكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان.





وهدفت الدورة التدريبية إلى التعرف على بعض المصطلحات التكنولوجية المستخدمة في التدريس ومنها (التعليم الالكتروني، التعليم المدمج، بيئات التعلم الالكترونية)، والتعرف على مفهوم نظم إدارة التعلم، وكذلك التعرف على بعض نماذج نظم إدارة التعلم (Blackboard, Moodle, google classroom, Edmodo)، هذا بالإضافة إلى التدريب على أحد نظم إدارة التعلم ومنصات التعلم (google classroom, Edmodo).

وتضمنت الدورة التدريبية مناقشة مفهوم التعليم الإلكتروني، وأهميته وأنواعه واستخداماته، ومفهوم التعليم المدمج وكيفية تصميم المقررات الدراسية وفقا لمقترح المجلس الأعلى للجامعات، كما ناقشت أنواع بيئات التعلم الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم والمنصات التعليمية.





كما تم التدريب على أنظمة ادارة التعلم و منصات التعلم، والتدريب على إنشاء الاختبارات الإلكترونية والتعرف على التخزين السحابي والتدريب على أهم تطبيقاته التعليمية.



