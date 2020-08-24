AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يحدث في جامعة حلوان.. انطلاق دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التعليم
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان استخدام التكنولوجيا في التدريس.

يأتى ذلك بحسب بيان، الاثنين، في ضوء اهتمام جامعة حلوان بالحرص على توفير التدريب على منظومة التحول الرقمي ومواكبة تكنولوجيا التعليم، وتأكيدًا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور أبو بكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان.

وهدفت الدورة التدريبية إلى التعرف على بعض المصطلحات التكنولوجية المستخدمة في التدريس ومنها (التعليم الالكتروني، التعليم المدمج، بيئات التعلم الالكترونية)، والتعرف على مفهوم نظم إدارة التعلم، وكذلك التعرف على بعض نماذج نظم إدارة التعلم (Blackboard, Moodle, google classroom, Edmodo)، هذا بالإضافة إلى التدريب على أحد نظم إدارة التعلم ومنصات التعلم (google classroom, Edmodo).
 
وتضمنت الدورة التدريبية مناقشة مفهوم التعليم الإلكتروني، وأهميته وأنواعه واستخداماته، ومفهوم التعليم المدمج وكيفية تصميم المقررات الدراسية وفقا لمقترح المجلس الأعلى للجامعات، كما ناقشت أنواع بيئات التعلم الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم والمنصات التعليمية.

كما تم التدريب على أنظمة ادارة التعلم و منصات التعلم،  والتدريب على إنشاء الاختبارات الإلكترونية والتعرف على التخزين السحابي والتدريب على أهم تطبيقاته التعليمية.

هذا وقد لاقت الدورة تفاعلًا كبيرا من  أعضاء هيئة التدريس والمتدربين بشكل كبير أثناء انعقادها وبدا ذلك من خلال الاستفسارات والتساؤلات اثناء الأنشطة داخل الجلسات التدريبية، كما  حرص المتدربين على القيام بالتكليفات المطلوبة منهم، وقام كل متدرب بإنشاء حساب على منصتي google classroom , edmodo، وقد قام معظم المتدربين برفع خطة التعليم المدمج والذى سوف يمارسونه فى الفصل الدراسى القادم ورفع المقررات والتكليفات والاختبارات للطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 38 أعضاء هيئة التدريس والقيادات.. مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج يختتم دورته التدريبية الاولي

جامعة حلوان في أسبوع.. افتتاح المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي.. دورة تدريبية بعنوان أمن المعلومات والإنترنت.. وتنظيم معرض ابن مصر

جامعة الإسكندرية: إعداد نموذج تدريبي مبتكر لدعم التحول الرقمي في العملية التعليمية

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إدارة الوقت والاجتماعات خلال أزمة كورونا

النشر العلمي الدولي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان أونلاين

مركز القياس والتقويم الطلابي يقدم دورات تدريبية أون لاين لأساتذة جامعة حلوان

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويقدم شكوى إلى الفيفا

عن مصير ميسي.. لويس فيجو: قصتي تتكرر مع النجم الأرجنتيني لكن الظروف مختلفة

مجدي عبد الغني مهاجما فايلر: كتير على الأهلي يتغلب بالتلاتة في مباراة القمة

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

بعد فيديو لاقيت الطبطبة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

قصة مشهد سبب إدمان كمال الشناوي للسجائر.. وهكذا أقلع عنها "نوستالجيا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور