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حوادث

بعد ضبط 53 كيلو.. الامن يحبط محاولة تصنيع مخدر الحشيش بالسويس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
وجهت اجهزة وزارة الداخلية، ضربة امنية ناجحة لمروجى المواد المخدرة ، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولة تصنيع كميات من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاوله تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن السويس تم ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحيازتهما (438 طربة لمخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف .. وزنت جميعها 53,800 كيلو جرام) و (كمية من بودرة وأعواد نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام) و (108) زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة و (كمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام و (أدوات التصنيع "مكبس – إسطمبة حديدية – غطاء حديدية أوانى معدنية وبلاستيكية تستخدم فى التصنيع") و (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة لحساب المتهم الهارب.

 تقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (3796000 – ثلاثة ملايين وسبعمائه وستة وتسعون ألف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستهداف وضبط المتهم الهارب.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
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