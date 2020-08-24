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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يتفقد مقر توقيع العاملين للاطمئنان على انضباط العمل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، صباح اليوم ، مقر توقيع العاملين لمتابعة انضباط العمل الإداري ، وانضباط مواعيد الحضور وتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة لكافة العاملين .

كما تلقى تقرير حول استمرار عمليات التطهير ومراعاة عوامل السلامة والصحة المهنية ، مشيرا لإمكانية إعادة تشغيل نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية في حال تهيأت الظروف لذلك.
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وشدد الدكتور منصور علي ضرورة الالتزام بمكان مخصص للسيارات والدراجات البخارية حفاظا علي الشكل الحضاري للجامعة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى إدارة السيارات ، مؤكدا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول الى حرم الجامعة.

وأشار الدكتور منصور أن الهدف من جولاته الميدانية متابعة سير العمل ورصد اي سلبيات  وإيجاد حلول لها وتذليل كافة العقبات.
رئيس جامعة بني سويف يتفقد مقر توقيع العاملين للاطمئنان على انضباط العمل
رئيس جامعة بني سويف يتفقد مقر توقيع العاملين للاطمئنان على انضباط العمل
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