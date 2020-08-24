نتنياهو: أمريكا أكدت حفاظنا على تفوقنا العسكري في المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي يزور دولة الاحتلال الآن، أكد له أن إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في المنطقة.









وقال بومبيو ، خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في القدس: "ملتزمون بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل، وعلى دول العالم أن تؤيدنا في محاولاتنا لمواصلة تطبيق حظر الأسلحة على إيران".









ويزور بومبيو إسرائيل لمدة 24 ساعة ثم سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.









وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية.









يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل، وقالت إنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.



