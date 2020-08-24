AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة عادل إمام.. لقاء سويدان تسترجع ذكرياتها في "أستاذ ورئيس قسم"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وبسيطة. 

وظهرت لقاء سويدان في الصورة برفقة الفنان عادل إمام من مسلسل "أستاذ ورئيس قسم". 

اقرأ أيضًا:

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتمنى لك الحب والسعادة والنجاح.. لقاء سويدان تهنئ نرمين الفقي بعيد ميلادها

لقاء سويدان تُهنئ نيكول سابا بعيد ميلادها

لقاء سويدان: غدا فرصة جديدة

بمكياج هادئ.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

بـ البرقع.. لقاء سويدان تخطف أنظار متابعيها

فستان أسود بـ شراشيب..لقاء سويدان تبهر متابعيها على انستجرام

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية المريض النفسي

أحمد حسن يفتح النار على منتقدي الخطيب | شاهد

أحمد المحمدي في مهب الريح مع أستون فيلا لهذا السبب

الذهب يرتفع 4 جنيهات في منتصف تعاملات الاثنين

"عاوزة بوسة من بُقك".. شيرين تحرج أصالة على الهواء .. شاهد

ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة تظهر رسميًا

بعد تفشيها في الصين .. ما هي بكتيريا الشيغيلا وأعراضها

بعد إعلان وفاتها.. طفلة 12 عامًا تعود إلى الحياة وعائلتها في حالة ذهول