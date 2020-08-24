برفقة عادل إمام.. لقاء سويدان تسترجع ذكرياتها في "أستاذ ورئيس قسم"

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وبسيطة.
وظهرت لقاء سويدان في الصورة برفقة الفنان عادل إمام من مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".
اقرأ أيضًا:
يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.
المسلسل بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل.