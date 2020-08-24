برفقة عادل إمام.. لقاء سويدان تسترجع ذكرياتها في "أستاذ ورئيس قسم"

نشرت الفنانة لقاء سويدان ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وبسيطة.





وظهرت لقاء سويدان في الصورة برفقة الفنان عادل إمام من مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".





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يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.



