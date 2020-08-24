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اقتصاد

البورصة تربح ملياري جنيه في ثاني جلسات الأسبوع

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2657 نقطة.

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