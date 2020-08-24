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اقتصاد

بدعم من مشتريات المستثمرين.. أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات البورصة المصرية اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع أداء إيجابيا خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13451 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 1764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2672 نقطة.
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