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أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي ينجو من الحل.. اتفاق نتنياهو وجانتس على تأجيل إقرار الموازنة |تفاصيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية مع زعيم حزب كاحول لفان، بيني جانتس، وأصدر الطرفين توجيهات لحزبيهما بالتصويت في جلسة الكنيست اليوم لصالح تأجيل الموازنة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن آخر شيء تحتاجه إسرائيل في الوقت الحالي هو الانتخابات، فيما قال جانتس إنه لن يسمح لأي شخص بتركيع إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "جلوبس" أن جانتس أكد دعم حزبه لمشروع قانون تأجيل موعد إقرار موازنة الدولة حتى 23 ديسمبر 2020.

كان نتنياهو أعلن أمس قبوله مقترح هاوزر بتأجيل إقرار الموازنة حتى يمكن تفادي حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، كما وافق نتنياهو على إنشاء لجنة مشتركة للتعيينات، مؤكدا أنه لن يشارك في تعيين المستشار القضائي للحكومة، أو القائد العام للشرطة.

وكان من المقرر أن يتم حل الكنيست اليوم مالم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن موازنة الدولة.

وأعلنت المعارضة الإسرائيلية منذ أيام إعدادها مقترح لسحب الثقة من نتنياهو من خلال ما أطلقت عليه "سحب الثقة البناءة" والتي تتيح للمعارضة، حسب روؤيتها، تجنيب المواطن الذهاب لانتخابات جديدة مبكرة، وتغيير رئيس الحكومة الذي تتواصل التظاهرات ضده من أكثر من شهر .
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