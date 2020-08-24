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أخبار العالم

مزاعم جديدة لأردوغان: اليونان تجاوزت الحدود.. وتهديد بالمزيد من التصعيد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:28 م
أردوغان
أردوغان
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قسم الخارجي
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن رفضه لأي تحرك يوناني في مياه المتوسط، زاعمًا أنها من تتجاوز الاتفاقات، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



وقال أردوغان "إنه ليس من حق اليونان الإعلان عن مناورات"، مؤكدا أن هذه الخطوة "منافية لقانون البحار ولمبدأ حسن الجوار".



وأضاف أن اليونان لا يحق لها أن تصدر إعلان "ناڤتيكس" كالذي أصدرته اليوم.



وشدد الرئيس التركي على أنه من الآن فصاعدا، أي توتر سيحدث سببه هو اليونان وليس بلاده.



وأكد أن أنقرة لن تتراجع عن خطواتها شرقي المتوسط، بل ستزيدها في الفترة القادمة.



وأوضح أردوغان أنه تم تمديد عمل سفينة "أوروتش رئيس" حتى 27 من شهر أغسطس، مبينا أن هناك مؤشرات بأن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يشير إلى وجود مورد أكبر بكثير.



وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن إدانته إعلان اليونان إجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية يومي 25 و27 أغسطس في شرق البحر المتوسط.

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