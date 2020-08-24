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نشأت الديهي: سنودع وجه القاهرة العجوز ونعيد لمصر بهاءها خلال عام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:12 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمد حليم قنديل
توقع الإعلامي نشأت الديهي، أن الصورة التقليدية للقاهرة سنودعها خلال عام من الآن، وسيتغير وجه العاصمة بعد أن امتد الشيب إلى هذا الوجه. 

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناة "TeN"، أن مصر أصبحت وكأنها عجوز بعد إهمال القاهرة القديمة لعقود طويلة.

وأكد أن المشروعات القومية الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من شأنها أن تعيد وجه مصر لبهائه القديم، وسيُعبّر عن الدولة المصرية مدن الجلالة والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، بدلًا من الصور التقليدية القديمة.

وتضمنت المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية؛ المتحف المصري الكبير، وتطوير القاهرة القديمة، ومشروع التجلي الأعظم، ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة.
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